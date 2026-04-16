अबकी बार नहीं रुकेगा बरेली कॉलेज: केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की मांग ने पकड़ी रफ्तार, शिक्षा मंत्री के पत्र से दिल्ली तक मचा हलचल

शिक्षा मंत्री ने बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार को भेजे जवाब में साफ किया है कि 8 मार्च 2026 को भेजे गए प्रस्ताव को संबंधित विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है। हालांकि यह जवाब औपचारिक जरूर है, लेकिन इससे इतना तो तय है कि मामला अब ठंडे बस्ते में नहीं पड़ा है और केंद्र स्तर पर इसकी फाइल चल पड़ी है। अगर बरेली कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है, तो यह पूरे रुहेलखंड के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अभी तक सीमित संसाधनों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं, बड़े स्तर पर रिसर्च के अवसर और राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिल सकेगी। यह फैसला बरेली को शिक्षा के नक्शे पर नई पहचान दिला सकता है।