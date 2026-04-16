फैज बने सोनू चौहान… कालीबाड़ी मंदिर में अपनाया सनातन धर्म, बोले-खुद की श्रद्धा से किया फैसला

उन्होंने बताया कि भगवान शिव के प्रति उनकी पहले से ही गहरी आस्था रही है। वे कई बार धार्मिक स्थलों पर भी जा चुके हैं और अयोध्या में मंदिर निर्माण के समय भी पहुंचे थे। उनका कहना है कि सनातन धर्म के प्रति उनका झुकाव लंबे समय से था, जो अब इस निर्णय के रूप में सामने आया है। इस मौके पर हिंदूवादी नेता और सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश अवस्थी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया विधि-विधान के साथ संपन्न कराई गई है। उन्होंने इसे घर वापसी बताया। कार्यक्रम में दुर्गेश मिश्रा, संतोष कुमार समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस आयोजन में भाग लिया।