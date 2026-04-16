16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

फैज बने सोनू चौहान… कालीबाड़ी मंदिर में अपनाया सनातन धर्म, बोले-खुद की श्रद्धा से किया फैसला

गुरुवार को शहर के कालीबाड़ी मंदिर में एक युवक ने धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म अपना लिया। फैज ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना और शुद्धिकरण के बाद नया नाम सोनू चौहान ग्रहण किया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 16, 2026

शाहजहांपुर। गुरुवार को शहर के कालीबाड़ी मंदिर में एक युवक ने धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म अपना लिया। फैज ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना और शुद्धिकरण के बाद नया नाम सोनू चौहान ग्रहण किया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मंदिर परिसर में दिनभर हलचल रही और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

मंदिर परिसर में पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-पूजन कराया गया। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान अग्नि में आहूतियां दी गईं और गंगाजल से शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। पूरे आयोजन को पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया। इसके बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने युवक को नया नाम सोनू चौहान दिया, सोनू शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर के रहने वाले हैं।

मां काली के दरबार में टेका माथा

धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोनू चौहान ने मां काली की प्रतिमा के सामने माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर में मौजूद लोगों ने भी उनके इस निर्णय का स्वागत किया और धार्मिक नारे लगाए गए। माहौल पूरी तरह धार्मिक और उत्साहपूर्ण बना रहा। सोनू चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने यह फैसला अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा और अंतरात्मा की आवाज पर लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। यह निर्णय उन्होंने पूरी तरह से अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर लिया है।

भगवान शिव में पहले से थी गहरी आस्था

उन्होंने बताया कि भगवान शिव के प्रति उनकी पहले से ही गहरी आस्था रही है। वे कई बार धार्मिक स्थलों पर भी जा चुके हैं और अयोध्या में मंदिर निर्माण के समय भी पहुंचे थे। उनका कहना है कि सनातन धर्म के प्रति उनका झुकाव लंबे समय से था, जो अब इस निर्णय के रूप में सामने आया है। इस मौके पर हिंदूवादी नेता और सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश अवस्थी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया विधि-विधान के साथ संपन्न कराई गई है। उन्होंने इसे घर वापसी बताया। कार्यक्रम में दुर्गेश मिश्रा, संतोष कुमार समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस आयोजन में भाग लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 05:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / फैज बने सोनू चौहान… कालीबाड़ी मंदिर में अपनाया सनातन धर्म, बोले-खुद की श्रद्धा से किया फैसला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सिलिंडर धमाके से धधका घर, पलभर में राख हुआ आशियाना… दमकल की टीम ने ऐसे पाया काबू

बरेली

‘उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए’, पीड़िता बोली- दरोगा ने भी की अश्लील बातें, किया गया सस्पेंड

police officer accused of talking obscenely to woman suspended bareilly up news crime
बरेली

अबकी बार नहीं रुकेगा बरेली कॉलेज: केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की मांग ने पकड़ी रफ्तार, शिक्षा मंत्री के पत्र से दिल्ली तक मचा हलचल

बरेली

शादी-ब्याह में घरेलू सिलिंडर पर बैन, बरेली में मची अफरा-तफरी… कम पड़ रहे कमर्शियल सिलिंडर

बरेली

बदनाम और बेलगाम नवाबगंज पुलिस, इंस्पेक्टर गालीबाज, चौकी इंचार्ज निकला रंगीन मिजाज, एसएसपी ने किया सस्पेंड

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.