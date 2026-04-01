रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जारी की सम सेमेस्टर परीक्षा डेटशीट, 29 अप्रैल से बजेगी परीक्षा की घंटी, काउंटडाउन शुरू, बढ़ी धड़कनें

29 अप्रैल को बीए चतुर्थ सेमेस्टर के तहत संगीत (वोकल, सितार, तबला), कोरियोग्राफी, पर्शियन और इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स जैसे विषयों की परीक्षा होगी। इसी दिन छठे सेमेस्टर में संगीत, कोरियोग्राफी, पर्शियन, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी के पेपर होंगे। 30 अप्रैल को बीए/बीएससी सांख्यिकी, बीकॉम मार्केटिंग, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीबीए के पेपर होंगे। 1 मई को ट्रेवल एंड टूरिज्म, फंक्शनल हिंदी, अरेबिक, फैशन डिजाइनिंग, बॉटनी और कॉमर्स की परीक्षाएं होंगी। बीएससी होम साइंस की परीक्षाएं 3 मई से शुरू होंगी। बीबीए चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 मई तक चलेंगी, जबकि छठे सेमेस्टर का आखिरी पेपर 22 मई को होगा।