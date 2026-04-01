पॉश इलाकों में गरजा बुलडोजर… सिविल लाइंस-रामपुर गार्डन में फुटपाथ और पार्किंग से उखड़े कब्जे, जुर्माना भी वसूला

स्थिति सिर्फ फुटपाथ तक सीमित नहीं रही, बल्कि पार्किंग स्थल भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए। पीएफ ऑफिस के बाहर बने फुटपाथ और पार्किंग क्षेत्र में ठेले, चाय-जूस की दुकानें और स्टॉल खड़े कर दिए गए थे। इससे दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती थी और लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। नगर आयुक्त संजीव मौर्य के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने चौकी चौराहे से गांधी उद्यान तक अभियान चलाया। बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जों को हटाया गया और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।