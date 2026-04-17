एलपीजी पर लगेगा ब्रेक: बरेली में अब पीएनजी कनेक्शन हुआ अनिवार्य, तीन महीने बाद बंद हो जाएगी सप्लाई

सीयूजीएल अधिकारियों के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र के 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से में पीएनजी पाइपलाइन बिछ चुकी है। हालांकि, पुराने शहर और अत्यधिक घनी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों में अभी काम बाकी है। शहर में लगभग ढाई लाख घर हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 50 हजार घरों में ही पीएनजी कनेक्शन हो पाया है। अब करीब एक लाख नए कनेक्शन देने की तैयारी चल रही है। अब यह नियम सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेगा। नकटिया, भरतौल, बदायूं रोड और कैंट क्षेत्र भी इसकी जद में आ गए हैं। कई जगहों पर पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन कनेक्शन अभी बाकी हैं। नगर निगम से अनुमति मिलने के बाद पटेल विहार, चौकी चौराहा, चौपुला, सुभाषनगर, आंचल कॉलोनी और अन्य इलाकों में तेजी से काम चल रहा है।