दिल्ली हाईवे पर 600 किसानों की जमीन पर बनेगी मेगा इंडस्ट्रियल सिटी, चार गुना कीमत पर जमीन खरीदेगा बीडीए

ग्रेटर बरेली योजना के सेक्टर-04 और सेक्टर-07 में हाईवे से सटे व्यावसायिक भूखंड अब पीपीपी मॉडल पर दिए जाएंगे। BOT मॉडल के तहत निजी कंपनियां यहां फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, प्ले एरिया और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित करेंगी। इससे एक तरफ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, वहीं बीडीए की आमदनी में भी जबरदस्त इजाफा होगा। इस अहम बैठक में बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, विद्युत विभाग के अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के अधिकारी समेत बोर्ड सदस्य राजेश कुमार अग्रवाल, शालिनी वर्मा और नवल किशोर मौजूद रहे। सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई, जिससे साफ है कि बरेली के विकास को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में है।