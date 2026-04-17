नीम के पेड़ पर लटकी मिली किशोरी की लाश, पीठ और गले पर चोट के निशान, हत्या या आत्महत्या… जांच में जुटी पुलिस

थाना क्षेत्र के मकरंदपुर ताराचंद निवासी जफर अली की चार बेटियों में दूसरी नंबर की सबनूर गुरुवार रात अपनी बहनों के साथ खाना खाने के बाद कमरे में सो गई थी। परिवार के मुताबिक सब कुछ सामान्य था और किसी तरह के विवाद या तनाव की बात सामने नहीं आई। लेकिन देर रात करीब तीन बजे जब जफर अली घोड़े को चारा डालने के लिए उठे, तो आंगन में खड़े नीम के पेड़ पर बेटी का शव रस्सी से लटका देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।