गर्मी में यात्रियों को बड़ी राहत: 18 अप्रैल से दौड़ेगी आनंद विहार-जोगबनी समर स्पेशल, बरेली जंक्शन पर भी ठहराव

आनंद विहार से सुबह 08:30 बजे चलने वाली यह ट्रेन गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद होते हुए दोपहर 13:02 बजे बरेली पहुंचेगी। इसके बाद शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी, कटिहार होते हुए जोगबनी तक जाएगी। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल बॉर्डर तक जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। जोगबनी से वापसी में यह ट्रेन शाम 18:30 बजे रवाना होकर दूसरे दिन रात 20:30 बजे बरेली पहुंचेगी और तीसरे दिन सुबह 03:00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए जाएंगे, जिससे अधिक संख्या में यात्रियों को सीट मिल सकेगी।