बरेली-पीलीभीत हाईवे पर दर्दनाक हादसा: ट्रक-ईको की टक्कर में दो की मौत, कई जख्मी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बरेली की ओर से आ रही ईको कार जैसे ही जहानाबाद क्षेत्र में पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि कार में कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें से दो यात्री रास्ते में ही नवाबगंज में उतर गए थे। हादसे में सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के बाग गुलशेर खां निवासी रजत और एक अज्ञात युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद बरेली हायर सेंटर रेफर किया गया है। एक अन्य घायल का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जबकि छह घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद परिजन अपने साथ घर ले गए।