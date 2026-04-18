कलेक्ट्रेट गेट पर बजरंग दल का जोरदार प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, रखीं सख्त मांगें

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर केंद्र और प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की। उनका कहना था कि देश में कुछ घटनाएं लगातार सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर रही हैं, जिन पर समय रहते लगाम लगाना जरूरी है। ज्ञापन में बजरंग दल ने अवैध धर्मांतरण, महिलाओं के कथित शोषण और जमीन कब्जाने के मामलों का हवाला देते हुए गंभीर चिंता जताई। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में ढिलाई बरती जा रही है, जिससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है।