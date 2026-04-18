रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर जमीन विक्रेता को कार में घसीटा, 90 लाख उड़ाने की कोशिश, भीड़ ने बचाया

पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव चित्तरपुर निवासी बाबूराम अपनी जमीन का सौदा करने शनिवार को उप निबंधक कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि लिखापढ़ी के दौरान खरीदार और उसके साथियों ने अचानक साजिश के तहत बाबूराम को दबोच लिया और जबरन कार में बैठाने लगे। बताया जा रहा है कि खरीदार पक्ष ने जमीन के तय 90 लाख रुपये देने के बजाय उन्हें लेकर भागने की कोशिश की। जैसे ही आरोपियों ने बाबूराम को कार में जबरन बैठाया, उन्होंने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े और कार को घेर लिया। भीड़ के दबाव में आरोपियों की योजना नाकाम हो गई और बाबूराम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।