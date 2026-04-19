इश्क में टूटा भरोसा… फंदे पर झूल गई बेटी, सुसाइड नोट में लिखा- मेरी मौत का जिम्मेदार वही

पुलिस के मुताबिक, युवती का पड़ोसी अजय से करीब चार साल से प्रेम संबंध था। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि अजय ने शादी का वादा किया, सपने दिखाए, लेकिन वक्त आने पर मुकर गया। यही टूटन उसे इस कदर अंदर तक तोड़ गई कि उसने मौत को गले लगा लिया। रविवार को जब परिजनों ने कमरे में युवती को फंदे से लटका देखा तो घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया, जिसमें फांसी लगाकर आत्महत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने सुसाइड नोट को अहम साक्ष्य मानते हुए केस को आगे बढ़ाया।