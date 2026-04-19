मरीजों के लिए बड़ी खबर, एम्स की इमरजेंसी में मिलती रहेगी खाली बेड की जानकारी…एम्स प्रशासन ने उठाया यह कदम

एम्स गोरखपुर की इमरजेंसी में अब बेड के लिए बहानेबाजी नहीं चलेगी। एम्स प्रशासन ने इमरजेंसी में एलईडी स्क्रीन लगाने का निर्णय लिया है, इससे सबसे बड़ा फायदा मरीज के परिजन को होगा और उसे यह मालूम हो जाएगा कि कितना बेड खाली है। पूछताछ काउंटर पर लगी एलईडी स्क्रीन को इमरजेंसी में स्थापित कराया जा रहा है। इस स्क्रीन पर इमरजेंसी में बेड की उपलब्धता की सूचना लगातार अपडेट होगी।