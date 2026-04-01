भांजी की शादी में जा रहे मामा की दर्दनाक मौत, ट्रक की टक्कर से जल रही पराली में गिरा, आग में तड़प तड़प कर हुई मौत

धुएं ने पूरी सड़क को ढक लिया था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुसाफिर धुएं वाले क्षेत्र से गुजर रहा था। धुएं की वजह से उसे अपने आगे चल रहा ट्रक नहीं दिखा। उसकी बाइक पीछे से ट्रक में घुस गई। इसके चलते मुसाफिर झाड़ियों में लगी आग में गिर गया। घायल होने की वजह से वह उठ नहीं पाया, लोग पानी डालते थे लेकिन वह जिंदा जल गया। इसी बीच एक और बाइक सवार धुएं की वजह से सड़क पर फिसलकर गिर गया।