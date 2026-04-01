गोरखपुर में बाइकर्स गैंग पर पुलिस की ताबड़तोड़ करवाई, सात रेसर बाइक सीज…मचा हड़कंप

गुलरिहा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन बैनामा कर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ था। पुलिस टीम ने सूर्यसांत उर्फ सूर्यकान्त पुत्र रामहरि निवासी जंगल एकला नं. 2 बिचला टोला थाना गुलरिहा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करता था और मूल कास्तकार की जगह अन्य व्यक्ति को खड़ा कर जमीन का बैनामा कराता था।