Ganga Expressway: इंतजार खत्म, जल्द ही पर फर्राटा भरेंगे वाहन, इस तारीख को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण

यह विशाल गलियारा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 महत्वपूर्ण जिलों की सीमाओं को छूते हुए निकलेगा। इसके चालू होने से मेरठ से प्रयागराज की दूरी तय करने में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी, जिससे यात्रा न केवल तेज होगी बल्कि बेहद सुरक्षित और सुगम भी बन जाएगी।