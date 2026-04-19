रात के सन्नाटे में जोरदार धमाका: मेरठ में AC कंप्रेसर फटने से लगी भयानक आग, परिवार ने भागकर बचाई जान

जिस वक्त यह हादसा हुआ, सरताज का परिवार गहरी नींद में सो रहा था। कंप्रेसर फटने के तुरंत बाद आग की लपटों ने कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि धमाके की आवाज सुनते ही परिवार की नींद खुल गई और आग की विकराल स्थिति को देखते हुए सभी सदस्यों ने बिना देरी किए घर से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। सूझबूझ और समय रहते घर खाली करने की वजह से एक बड़ा जानी नुकसान टल गया, वरना यह हादसा एक बड़ी त्रासदी में बदल सकता था।