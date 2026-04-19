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रात के सन्नाटे में जोरदार धमाका: मेरठ में AC कंप्रेसर फटने से लगी भयानक आग, परिवार ने भागकर बचाई जान

Meerut News: मेरठ के किठौर में AC कंप्रेसर फटने से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि परिवार के सभी सदस्य समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

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मेरठ

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Mohd Danish

Apr 19, 2026

meerut ac compressor blast kithore fire news

मेरठ में AC कंप्रेसर फटने से लगी भयानक आग | AI Generated Image

AC Compressor Blast Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शनिवार देर रात एक भीषण हादसे ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। किठौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुरेशियां मस्जिद के पास स्थित सरताज कुरेशी उर्फ 'मामा' के घर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब कंप्रेसर अचानक फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई दी और पल भर में ही ठंडी हवा देने वाला उपकरण आग के शोले उगलने लगा।

परिवार ने भागकर बचाई जान

जिस वक्त यह हादसा हुआ, सरताज का परिवार गहरी नींद में सो रहा था। कंप्रेसर फटने के तुरंत बाद आग की लपटों ने कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि धमाके की आवाज सुनते ही परिवार की नींद खुल गई और आग की विकराल स्थिति को देखते हुए सभी सदस्यों ने बिना देरी किए घर से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। सूझबूझ और समय रहते घर खाली करने की वजह से एक बड़ा जानी नुकसान टल गया, वरना यह हादसा एक बड़ी त्रासदी में बदल सकता था।

आग पर काबू पाने की जद्दोजहद

हादसे के बाद इलाके में शोर मच गया और देखते ही देखते पड़ोसियों का हुजूम मौके पर जमा हो गया। आग इतनी भयानक थी कि घर की खिड़कियों से लपटें बाहर की ओर निकल रही थीं। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और आसपास के घरों के समरसेबल पंप चलाकर पानी की बौछारें शुरू कीं। काफी मशक्कत और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया।

लाखों की संपत्ति स्वाहा

आग बुझने के बाद जब परिवार वापस अंदर गया, तो वहां का नजारा देख सबकी आंखें नम हो गईं। घर में रखा कीमती फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और जरूरी दस्तावेज जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुके थे। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस अग्निकांड में सरताज कुरेशी को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।

बढ़ती गर्मी से हादसा

इस घटना ने एक बार फिर बढ़ते तापमान के बीच एयर कंडीशनर की सर्विसिंग और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक लगातार AC चलाने या गैस लीकेज की अनदेखी करने से कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है, जो ऐसे घातक विस्फोटों का कारण बनता है।

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Published on:

19 Apr 2026 11:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / रात के सन्नाटे में जोरदार धमाका: मेरठ में AC कंप्रेसर फटने से लगी भयानक आग, परिवार ने भागकर बचाई जान

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