बुरे फंसे समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान! इन्हें किया गया नजरबंद, मामला आखिर है क्या?

MLA Atul Pradhan Latest News:मेरठ में प्रस्तावित ‘हल्ला बोल’ कार्यक्रम से पहले पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। यह कार्रवाई शुक्रवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन को रोकने के उद्देश्य से की गई। बताया जा रहा है कि शहर के इतिहास में पहली बार किसी व्यापारी संगठन के अध्यक्ष को इस तरह हाउस अरेस्ट किया गया है।