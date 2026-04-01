धारदार हथियार से युवक की गर्दन काटी, पहचान छिपाने के लिए नहर किनारे फेंका शव,खून से सना हुआ था चेहरा

सूचना मिलते ही सरधना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया तो पाया कि युवक की हत्या गला रेतकर की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। विशेषज्ञों ने शव के आसपास से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और मृतक की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक चले प्रयासों के बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई।