सड़ती रही बेटी की लाश, पिता ताला लगाकर हरिद्वार भागे, पोस्टमार्टम में नहीं खुला मौत का राज, अब होगी DNA जांच

पुलिस प्रियंका के मोबाइल फोन की तलाश कर रही है। उदय भानु को हरिद्वार से लेकर आया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालकर यह पता लगाया जाएगा कि शव को इतने लंबे समय तक घर में रखने के पीछे क्या कारण था। सदर कैंट की सीओ नवीना शुक्ला ने बताया कि मामले में तंत्र-मंत्र जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, हालांकि प्रियंका के बीमार रहने के दौरान झाड़-फूंक कराने की बात जरूर आई है। पिता का कहना है कि वे अंतिम संस्कार का फैसला नहीं ले पाए और बेटी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे।