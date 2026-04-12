12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

CCSU में बड़ा एक्शन, 147 छात्र ब्लैकलिस्ट, नेताओं से लेकर सिपाही तक पर गाज

मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने 147 छात्रों और पूर्व छात्रों को दागी घोषित कर कैंपस में एंट्री पर रोक लगा दी है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Apr 12, 2026

मेरठ यूनिवर्सिटी में सियासी तूफान!

मेरठ यूनिवर्सिटी में सियासी तूफान!

Meerut News: मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSu) के प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है, जिससे शहर की सियासत और छात्र राजनीति में खलबली मच गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 147 छात्रों और पूर्व छात्रों को 'दागी' घोषित कर दिया है। इन सभी की सूची पुलिस को सौंप दी गई है और उनके कैंपस में आने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

सूची में कौन-कौन शामिल?

इस सूची में कई प्रमुख छात्र नेता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम हैं। भाजपा, समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े नेता इसमें शामिल हैं। प्रमुख नामों में दिग्विजय भाटी, अनुज जावला, राहुल कुमार उर्फ संसार राणा, अरुण खटाना, कृष्णपाल गुर्जर, प्रदीप कसाना, आदित्य पंवार, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विजय सिंह राष्णा, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोहित राणा और कांग्रेस नेता लव कसाना शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सूची में कार्तिक जिंदल का नाम भी है, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या कहना है?

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये कदम कैंपस में बढ़ती हिंसा, हंगामे और बाहरी लोगों के अनचाहे हस्तक्षेप को रोकने के लिए उठाया गया है। इनमें से कई लोगों पर पहले आपराधिक मामले दर्ज हैं या छात्र राजनीति के दौरान अनुशासन भंग करने के आरोप हैं। चीफ प्रोक्टर प्रो. वीरपाल सिंह ने बताया कि यह सूची कैंपस में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई गई है। अगर किसी का नाम गलती से शामिल हो गया है या उसे आपत्ति है, तो वह लिखित में विश्वविद्यालय को आवेदन दे सकता है। उस पर विचार किया जाएगा।

छात्रों का विरोध प्रदर्शन

जैसे ही यह सूची सार्वजनिक हुई, छात्रों में नाराजगी फैल गई। छात्र नेता अक्षय बैंसला के नेतृत्व में कई छात्रों ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और कुछ नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस का बयान

मेरठ पुलिस ने बताया कि विश्वविद्यालय की यह सूची अभी तक पुलिस को आधिकारिक रूप से नहीं मिली है। सूची मिलने के बाद जांच की जाएगी और जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

क्या होगा आगे?

यह फैसला छात्र राजनीति पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। छात्रों और पूर्व छात्रों में चर्चा है कि यह सूची कितनी निष्पक्ष है और क्या इसका असर आने वाले छात्र संघ चुनावों पर पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य शांतिपूर्ण माहौल बनाना है, जबकि छात्र इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। मामला अभी गर्म है और दोनों पक्षों के बयान आने वाले दिनों में और तीखे हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 07:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / CCSU में बड़ा एक्शन, 147 छात्र ब्लैकलिस्ट, नेताओं से लेकर सिपाही तक पर गाज

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भजन करते-करते मौत के मुंह में समा गए 11 लोग, सिर्फ 7 मिनट हुई पूरी घटना, हादसे में बचे शख्स की दर्दनाक कहानी

वृंदावन नाव हादसे की दिल दहला देने वाली कहानी
मेरठ

LPG गैस किल्लत: घरेलू सिलिंडर की ब्लैक में कीमत 2000 रुपये! कोयले की भट्टी तो कहीं उपलों का इस्तेमाल करने पर लोग मजबूर

lpg gas shortage domestic cylinders cost rs 2000 in black people forced to use coal furnaces meerut
मेरठ

5 महीने तक बेटी की लाश के साथ रहा पिता, बदबू छिपाने को करता रहा परफ्यूम स्प्रे, रिश्तेदारों ने खोला राज

बेटी की मौत के बाद 5 महीने तक सच छुपाता रहा पिता
मेरठ

मेरठ में 859 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, लोगों में मचा हड़कंप

मेरठ

नीले ड्रम वाले मुस्कान-साहिल को मिलेगी सजा, 22 गवाहों ने खोले सौरभ हत्या के राज, 15 अप्रैल को आएगा फैसला

मेरठ हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी पर शिकंजा
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.