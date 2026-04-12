CCSU में बड़ा एक्शन, 147 छात्र ब्लैकलिस्ट, नेताओं से लेकर सिपाही तक पर गाज

इस सूची में कई प्रमुख छात्र नेता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम हैं। भाजपा, समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े नेता इसमें शामिल हैं। प्रमुख नामों में दिग्विजय भाटी, अनुज जावला, राहुल कुमार उर्फ संसार राणा, अरुण खटाना, कृष्णपाल गुर्जर, प्रदीप कसाना, आदित्य पंवार, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विजय सिंह राष्णा, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोहित राणा और कांग्रेस नेता लव कसाना शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सूची में कार्तिक जिंदल का नाम भी है, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं।