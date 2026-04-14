14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

भाइयों में खूनी झड़प, शादी में नहीं बुलाने पर हुआ बवाल, जमकर पथराव के बाद कई राउंड फायरिंग

Bloody Clash Between Brothers: भाइयों में हुई खूनी झड़प के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। इसके अलावा जमकर पथराव भी हुआ। जानिए ये पूरा माजरा है क्या?

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Harshul Mehra

Apr 14, 2026

bloody clash between brothers over wedding invitation one dead in meerut up news

दो भाइयों में खूनी संघर्ष। फोटो सोर्स-Ai

Bloody Clash Between Brothers: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के लोहियानगर थाना क्षेत्र स्थित जाकिर कॉलोनी में रविवार रात एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। निकाह के न्योते को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद सगे भाइयों के बीच खूनी झड़प में बदल गया। घटना के दौरान फायरिंग और जमकर पथराव हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

निकाह में आमंत्रण न देने से बढ़ा विवाद

पुलिस के अनुसार, जाकिर कॉलोनी गली नंबर दो निवासी इलियास के बेटे समीर का निकाह शनिवार को हापुड़ में हुआ था। आरोप है कि इलियास ने अपने छोटे भाई साजिद को इस निकाह में आमंत्रित नहीं किया था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ था, जो रविवार रात खुलकर सामने आ गया।

कहासुनी से शुरू होकर हिंसा में बदला विवाद

रविवार देर रात इलियास और साजिद के बीच कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ और कई राउंड फायरिंग भी की गई। अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग सहम गए और अपने घरों में छिपने को मजबूर हो गए।

फायरिंग और पथराव के बीच बुजुर्ग की मौत

इस झड़प के दौरान घर के बड़े भाई, लगभग 60 वर्षीय इश्तियाक ने जब फायरिंग और पथराव की आवाज सुनी, तो वह घबरा गए। अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण दिल का दौरा बताया जा रहा है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

जांच जारी, आगे की कार्रवाई की तैयारी

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले (Vinayak Gopal Bhonsle) ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग में कौन-कौन शामिल था और हथियार कहां से आए।

परिवार में पसरा मातम, इलाके में दहशत का माहौल

बुजुर्ग की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। वहीं, घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग इस तरह की हिंसक घटनाओं से चिंतित हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

ये भी पढ़ें

‘अतीक का आदमी हूं, जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा’, माफिया का नाम लेकर दी जा रही धमकी: 20 लाख की रंगदारी की मांग
बरेली
death threats in name of atiq ahmed attempt to grab land crime news bareilly

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Apr 2026 02:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / भाइयों में खूनी झड़प, शादी में नहीं बुलाने पर हुआ बवाल, जमकर पथराव के बाद कई राउंड फायरिंग

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सड़ती रही बेटी की लाश, पिता ताला लगाकर हरिद्वार भागे, पोस्टमार्टम में नहीं खुला मौत का राज, अब होगी DNA जांच

मेरठ

CCSU में बड़ा एक्शन, 147 छात्र ब्लैकलिस्ट, नेताओं से लेकर सिपाही तक पर गाज

मेरठ यूनिवर्सिटी में सियासी तूफान!
मेरठ

LPG गैस किल्लत: घरेलू सिलिंडर की ब्लैक में कीमत 2000 रुपये! कोयले की भट्टी तो कहीं उपलों का इस्तेमाल करने पर लोग मजबूर

lpg gas shortage domestic cylinders cost rs 2000 in black people forced to use coal furnaces meerut
मेरठ

5 महीने तक बेटी की लाश के साथ रहा पिता, बदबू छिपाने को करता रहा परफ्यूम स्प्रे, रिश्तेदारों ने खोला राज

बेटी की मौत के बाद 5 महीने तक सच छुपाता रहा पिता
मेरठ

मेरठ में 859 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, लोगों में मचा हड़कंप

मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.