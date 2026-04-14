भाइयों में खूनी झड़प, शादी में नहीं बुलाने पर हुआ बवाल, जमकर पथराव के बाद कई राउंड फायरिंग

दो भाइयों में खूनी संघर्ष। फोटो सोर्स-Ai
Bloody Clash Between Brothers: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के लोहियानगर थाना क्षेत्र स्थित जाकिर कॉलोनी में रविवार रात एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। निकाह के न्योते को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद सगे भाइयों के बीच खूनी झड़प में बदल गया। घटना के दौरान फायरिंग और जमकर पथराव हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
पुलिस के अनुसार, जाकिर कॉलोनी गली नंबर दो निवासी इलियास के बेटे समीर का निकाह शनिवार को हापुड़ में हुआ था। आरोप है कि इलियास ने अपने छोटे भाई साजिद को इस निकाह में आमंत्रित नहीं किया था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ था, जो रविवार रात खुलकर सामने आ गया।
रविवार देर रात इलियास और साजिद के बीच कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ और कई राउंड फायरिंग भी की गई। अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग सहम गए और अपने घरों में छिपने को मजबूर हो गए।
इस झड़प के दौरान घर के बड़े भाई, लगभग 60 वर्षीय इश्तियाक ने जब फायरिंग और पथराव की आवाज सुनी, तो वह घबरा गए। अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण दिल का दौरा बताया जा रहा है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले (Vinayak Gopal Bhonsle) ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग में कौन-कौन शामिल था और हथियार कहां से आए।
बुजुर्ग की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। वहीं, घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग इस तरह की हिंसक घटनाओं से चिंतित हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
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