भाइयों में खूनी झड़प, शादी में नहीं बुलाने पर हुआ बवाल, जमकर पथराव के बाद कई राउंड फायरिंग

इस झड़प के दौरान घर के बड़े भाई, लगभग 60 वर्षीय इश्तियाक ने जब फायरिंग और पथराव की आवाज सुनी, तो वह घबरा गए। अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण दिल का दौरा बताया जा रहा है।