IPL 2026: ‘यस’ और ‘नो’ कहकर लग रहा लाखों का सट्टा! हर ओवर…हर पारी पर दांव, WhatsApp के जरिए बड़ा खेल

IPS जैसे बड़े आयोजनों के दौरान इस तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी तेजी से बढ़ रही है, जो खासकर युवाओं के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। आसान पैसे के लालच में युवा इस जाल में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ता है। मेरठ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस गैरकानूनी गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।