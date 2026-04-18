सौरभ हत्याकांड: पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान केस में गवाहों के बयान दर्ज, आज कोर्ट में पेशी

Muskan Blue Drum Case Update:यूपी के मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में शनिवार को अहम सुनवाई होने जा रही है, लेकिन हत्यारोपी मुस्कान और उसके साथी साहिल शुक्ला को कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का निर्णय लिया है। इस दौरान अदालत दोनों से गवाहों के बयानों और अब तक जुटाए गए साक्ष्यों को लेकर सवाल करेगी।