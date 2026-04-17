5 सालों से करीबी संबंध और फिर पार्टनर ने ही उतार दिया मौत के घाट; दुकान से बदबू आने पर खुला गुप्त राज, केस अपडेट

पुलिस के मुताबिक, गंगोत्री यादव ने जमीन खरीदने के लिए करीब 4 लाख रुपये जुटाए थे। इस रकम की जानकारी अनिल को भी थी और वह लगातार इन पैसों को व्यापार में लगाने का दबाव बना रहा था। रविवार को इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में गंगोत्री ने अनिल को थप्पड़ मार दिया, जिससे नाराज होकर अनिल ने उसे धक्का दे दिया। गिरने के बाद उसने गला दबाकर गंगोत्री की हत्या कर दी।