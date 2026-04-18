बहन ने भाई की हत्या कर, शव फंदे से लटकाया…सुसाइड की बात कह किया गुमराह, छह दिन बाद ऐसे खुला राज

आनन फानन में परिजन बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को नहीं दी और बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के हुए छह दिन भी नहीं बीता की बहन इस खतरनाक कांड को पचा नहीं पाई और परिवार वालों के सामने सच्चाई उगल दी। जिसके बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपिता को हिरासत में ले लिया है।