DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय में “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” जागरूकता अभियान के अंतर्गत भव्य स्कूटी रैली संपन्न

रैली विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मुख्य द्वार पर संपन्न हुई। इस दौरान “नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति”, “सशक्त नारी, समृद्ध भारत” जैसे नारों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम के दौरान “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक सुधार माना जा रहा है।