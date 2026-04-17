DDU विश्वविद्याल में 21 से शुरू होंगे प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम, वेबसाइट पर उपलब्ध है शेड्यूल

BEd, MEd और BPEd एग्जाम के लिए कुल 12 एग्जाम सेंटर फाइनल किए गए हैं। गोरखपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ सेंट एंड्रयूज कॉलेज, दिग्विजयनाथ PG कॉलेज, महात्मा गांधी PG कॉलेज, महंत अवेद्यनाथ गवर्नमेंट कॉलेज (जंगल कौड़िया) और नेशनल PG कॉलेज (बड़हलगंज) को सेंटर बनाया गया है।

देवरिया में BRD PG कॉलेज, मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज (भाटपाररानी), स्वामी देवानंद PG कॉलेज (मठलार) और संत विनोबा PG कॉलेज को सेंटर बनाया गया है। वहीं कुशीनगर में बुद्ध PG कॉलेज और उदित नारायण PG कॉलेज में एग्जाम आयोजित किए जाएंगे।