DM ऑफिस में अचानक पहुंचा मुर्दा, बोला…साहब जिंदा हूं, स्वास्थ्य विभाग से ले रहा हूं पेंशन…जमीन बचाने की लगाई गुहार

जानकारी के मुताबिक इशहाक अली संतकबीर नगर के नाथनगर सीएचसी में सफाईकर्मी पद पर कार्यरत थे। उनकी 0.770 हेक्टेयर पुश्तैनी जमीन (गाटा संख्या 892) गांव की ही एक महिला शाहिदुन्निशा के नाम दर्ज कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस अवधि में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में इशहाक अली को मृत दर्शाया गया, उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग उन्हें नियमित वेतन देता रहा। ये 2019 में रिटायर हो गए थे और उन्हें अब पेंशन भी मिल रही है, इसके बावजूद राजस्व अभिलेखों में वह आज भी मृत दर्ज हैं।