Lucknow Airport पर बड़ी कार्रवाई, 14.5 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए ग्रीन और रेड चैनल की व्यवस्था होती है। ग्रीन चैनल से वे यात्री गुजरते हैं जिनके पास घोषित करने योग्य कोई सामान नहीं होता। संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर अधिकारियों ने आरोपी को ग्रीन चैनल पर ही रोक लिया और उसके बैग की गहन जांच की। इसी दौरान यह बड़ी खेप बरामद हुई।