Lucknow Airport पर बड़ी कार्रवाई, 14.5 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

करोड़ों की खेप के साथ आरोपी गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)
Lucknow Airport Hydroponic Ganja: लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.5 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 14.50 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। इस मामले में एक आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है।
यह कार्रवाई एयरपोर्ट पर नियमित जांच के दौरान की गई। सुरक्षा एजेंसियों को एक संदिग्ध यात्री की गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद उसे ग्रीन चैनल पर रोका गया। जांच के दौरान उसके सामान की तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ।
अधिकारियों के अनुसार, हाइड्रोपोनिक गांजा सामान्य गांजे की तुलना में अधिक उच्च गुणवत्ता और महंगा होता है, जिसे विशेष तकनीक से उगाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग काफी अधिक होती है।
जांच में पता चला है कि आरोपी बैंकॉक से यात्रा शुरू कर मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचा था। वह ओमान एयरलाइंस की फ्लाइट से भारत आया था। यह रूट अंतरराष्ट्रीय तस्करी के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क रहती हैं।
एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए ग्रीन और रेड चैनल की व्यवस्था होती है। ग्रीन चैनल से वे यात्री गुजरते हैं जिनके पास घोषित करने योग्य कोई सामान नहीं होता। संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर अधिकारियों ने आरोपी को ग्रीन चैनल पर ही रोक लिया और उसके बैग की गहन जांच की। इसी दौरान यह बड़ी खेप बरामद हुई।
गांजा बरामद होने के बाद आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी इस तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है या किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ है।
इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह तो सक्रिय नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में हाइड्रोपोनिक गांजे की बरामदगी किसी संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करती है।
एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। अधिकारियों ने बताया कि लगातार निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर इस तरह की कार्रवाई संभव हो पाती है। इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग