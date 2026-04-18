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Haj 2026: लखनऊ से हज उड़ानें शुरू, हज हाउस में तैयारियां पूरी ,जानें विस्तार से

Haj Flight Schedule: लखनऊ से 22 अप्रैल से हज यात्रा की पहली उड़ान शुरू होगी। हज हाउस में तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 18, 2026

लखनऊ से हज यात्रा 22 अप्रैल से शुरू, हज हाउस में तैयारियों की समीक्षा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

लखनऊ से हज यात्रा 22 अप्रैल से शुरू, हज हाउस में तैयारियों की समीक्षा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Haj Committee: लखनऊ से इस वर्ष की हज यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। प्रदेश के हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर यह है कि 22 अप्रैल से हज यात्रा की पहली उड़ान लखनऊ से रवाना होगी। इस अवसर पर हजारों की संख्या में हज यात्री मक्का और मदीना की पवित्र यात्रा पर निकलेंगे।

हज यात्रा को सुचारु और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और हज कमेटी द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में लखनऊ स्थित हज हाउस में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हज यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी कर ली जाएं।

व्यापक तैयारियों पर जोर

समीक्षा बैठक में हज हाउस की व्यवस्थाओं, यात्रियों के ठहरने, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और परिवहन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हज यात्रियों के स्वागत से लेकर उनके प्रस्थान तक हर चरण को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हज यात्रा हर मुस्लिम के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान

बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। यात्रियों की मेडिकल जांच, टीकाकरण और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, हज यात्रियों को यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के बारे में जागरूक करने की भी योजना बनाई गई है।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एयरपोर्ट और हज हाउस दोनों स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रशिक्षण और मार्गदर्शन

हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में यात्रियों को हज के नियमों, प्रक्रियाओं और धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। सूत्रों  द्वारा यह बताया जा रहा है कि मक्का और मदीना में किन-किन धार्मिक स्थलों पर जाना होता है और वहां क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा को बेहतर ढंग से समझने और पूरा करने में मदद मिलेगी।

उड़ानों का शेड्यूल

सूत्रों के अनुसार, 22 अप्रैल से शुरू होने वाली उड़ानों का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहेगा। अलग-अलग चरणों में यात्रियों को लखनऊ से सऊदी अरब भेजा जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट पर भी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसमें अलग काउंटर, सहायता डेस्क और स्वयंसेवकों की तैनाती शामिल है।

हज हाउस में विशेष इंतजाम

लखनऊ के हज हाउस में यात्रियों के ठहरने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ-सफाई, पेयजल, भोजन और आरामदायक आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

मंत्री का आश्वासन

मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि प्रदेश सरकार हज यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों से फीडबैक लिया जाएगा ताकि भविष्य में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

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Published on:

18 Apr 2026 12:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Haj 2026: लखनऊ से हज उड़ानें शुरू, हज हाउस में तैयारियां पूरी ,जानें विस्तार से

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