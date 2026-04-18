Haj 2026: लखनऊ से हज उड़ानें शुरू, हज हाउस में तैयारियां पूरी ,जानें विस्तार से

हज यात्रा को सुचारु और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और हज कमेटी द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में लखनऊ स्थित हज हाउस में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हज यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी कर ली जाएं।