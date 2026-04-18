दसवीं में 78 पर्सेंट मार्क्स भी पिता को लगा नागवार…बेटी को लगाया फटकार, आहत बेटी ने दी जान

लगातार प्रताड़ित किया जिसकी वजह से परेशान होकर छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सहजनवां पुलिस ने रात करीब डेढ़ बजे शव को कब्जे में लिया और पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था, उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी सहजनवां महेश चौबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।