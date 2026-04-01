लोकसभा में ठहाकों की बौछार, रवि किशन बोले- ‘रात को मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूं… जब वह गहरी नींद में होती है’

गोरखपुर में एक युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन पर अपनी चिरपरिचित अंदाज में चुटकी ली। सीएम ने मजाकिया लहजे में कहा कि रवि किशन को पहले कुछ काम-धाम नहीं आता था, इसलिए वे घर की मार से बचने के लिए मुंबई भाग गए और फिल्मों में घुस गए। इस पर रवि किशन ने बेबाकी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर अगर मेरी वजह से मुस्कान आ गई, तो यह मेरा सौभाग्य है।'