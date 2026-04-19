मुस्कान के लिए बना विनय से इमरान, मां से कहा- गलती हो गई, धर्म परिवर्तन का फैसला जल्दबाजी में लिया, फिर किया सुसाइड

Man Committed Suicide: बरेली के कैंट क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने प्रेम विवाह के लिए धर्म परिवर्तन किया, लेकिन शादी के 3 साल बाद पारिवारिक विवाद के चलते उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने परिवार और आसपास के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। युवक ने मौत से पहले अपनी मां को फोन कर अपने फैसले पर पछतावा भी जताया था।