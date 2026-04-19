बरेली में पारा 40 पार, अब 72 घंटे में और बढ़ेगी भीषण गर्मी, टूट सकता है 12 साल का रिकॉर्ड

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले सात दिनों में तापमान में करीब सात डिग्री का उछाल दर्ज हुआ है। 12 अप्रैल को जहां तापमान 34 डिग्री के आसपास था, वहीं 18 अप्रैल को यह 40 डिग्री पार कर गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तापमान में दो डिग्री और बढ़ोतरी होती है तो अप्रैल में गर्मी का 12 वर्षों पुराना रिकॉर्ड टूट सकता है। जिला अस्पताल के फिजिशियन के मुताबिक, तापमान 40 डिग्री पार पहुंचने पर डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने सलाह दी कि लोग भरपूर पानी पिएं, ओआरएस, नींबू पानी और छाछ का सेवन करें, दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें और हरी सब्जियों को आहार में शामिल करें।