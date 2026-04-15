चपरासी निकला करोड़ों का मास्टरमाइंड: 53 खातों में 5.28 करोड़ फ्रीज, तीन पत्नियों के खातों से खुला गबन का राज

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी की तीन पत्नियां हैं, जो अलग-अलग जिलों में रहती हैं। पहली पत्नी अर्शी खातून निवासी पीलीभीत 33.30 लाख की एफडी, दूसरी पत्नी अजरा निवासी खुर्जा, बुलंदशहर 25 लाख की एफडी वहीं तीसरी पत्नी लुबना निवासी संभल के खाते में लेनदेन की पुष्टि नहीं है। इसके अलावा एक रिश्तेदार महिला के खाते में भी एफडी कराई गई थी, जिसे पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। इल्हाम ने पत्नी के खाते से 90 लाख रुपये जेएचएम इंफ्रा होम प्राइवेट लिमिटेड (बरेली) और 17.18 लाख रुपये ओरिका होम्स के खाते में ट्रांसफर किए। पुलिस ने दोनों कंपनियों के संचालकों को नोटिस जारी कर रकम से छेड़छाड़ न करने के निर्देश दिए हैं।