‘मम्मी को बेल्ट से पीटा, फिर फंदे पर लटका दिया…’ फोन कर पत्नी को बुलाया घर, मां-भाई मिलकर पति ने कर दी हत्या

अनमोल लखीमपुर खीरी के मैंगलगंज की रहने वाली थी। उसकी शादी साल 2021 में बरेली के अमनदीप से हुई थी। अनमोल एक रेस्टोरेंट में नौकरी करती थी, जबकि उसका पति अमनदीप किसी मॉल में काम करता था। परिवार वालों के अनुसार, शादी के शुरुआती 6 महीने सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद छोटी-छोटी बातों पर अनमोल के पति और ससुराल वाले उसे मारने-पीटने लगे। अनमोल की मां संतोष कुमारी ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई थी। अमनदीप लगातार दबाव डाल रहा था कि प्लॉट उसके नाम कर दिया जाए और रजिस्ट्री का 35 हजार रुपये खर्च भी मायके वाले ही उठाएं।