‘मम्मी को बेल्ट से पीटा, फिर फंदे पर लटका दिया…’ फोन कर पत्नी को बुलाया घर, मां-भाई मिलकर पति ने कर दी हत्या

‘पापा ने मम्मी को बेल्ट से मारा और फंदे पर लटका दिया
Bareilly Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मंगलवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। बारादरी क्षेत्र के कटरा चांद खां गांव में 24 वर्षीय अनमोल का शव फंदे से लटका हुआ मिला। उसके पूरे शरीर पर बेल्ट से पीटे जाने के निशान थे। अनमोल के 3 साल के बेटे ने बताया कि उसकी मम्मी को पापा, चाचा और दादी ने बेल्ट से बहुत मारा। जब वह बेहोश हो गईं, तो उन्हें फंदे पर लटका दिया गया। मायके वालों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने अनमोल के पति अमनदीप, उसके देवर और सास को गिरफ्तार कर लिया है।
अनमोल लखीमपुर खीरी के मैंगलगंज की रहने वाली थी। उसकी शादी साल 2021 में बरेली के अमनदीप से हुई थी। अनमोल एक रेस्टोरेंट में नौकरी करती थी, जबकि उसका पति अमनदीप किसी मॉल में काम करता था। परिवार वालों के अनुसार, शादी के शुरुआती 6 महीने सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद छोटी-छोटी बातों पर अनमोल के पति और ससुराल वाले उसे मारने-पीटने लगे। अनमोल की मां संतोष कुमारी ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई थी। अमनदीप लगातार दबाव डाल रहा था कि प्लॉट उसके नाम कर दिया जाए और रजिस्ट्री का 35 हजार रुपये खर्च भी मायके वाले ही उठाएं।
सोमवार शाम करीब 7 बजे अमनदीप ने अनमोल को फोन करके तुरंत घर आने को कहा। अनमोल ने थोड़ा समय लगने की बात कही तो अमनदीप ने गुस्से में कहा कि आज तेरी हत्या कर दूंगा। अनमोल ने तुरंत अपनी मां को फोन करके यह बात बताई। संतोष कुमारी ने बेटी को समझाया कि पति ऐसा कुछ नहीं करेगा। अनमोल ने दिल्ली में अपनी मौसी को भी पूरी बात बताई। मां ने बेटी को ससुराल न जाने की सलाह दी और नेवादा में चाचा के घर जाने को कहा। लेकिन अनमोल ने बताया कि पति पहले ही रेस्टोरेंट पहुंच चुका है। आखिरकार अनमोल अपने पति के साथ घर चली गई।
सोमवार रात 11 बजे अनमोल ने आखिरी बार अपनी मां को फोन किया। वह रोते हुए बोली 'मम्मी घर आ जाओ।' इसके बाद उसका फोन छीन लिया गया और स्विच ऑफ कर दिया गया। मंगलवार सुबह अमनदीप ने फोन करके मायके वालों को बताया कि अनमोल आईसीयू में भर्ती है। जब परिवार वाले पहुंचे तो अनमोल का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पूरे शरीर पर बेल्ट के मारने के निशान साफ दिख रहे थे।
इंस्पेक्टर बारादरी विजेंद्र सिंह ने बताया कि शुरुआत में मामला सुसाइड का लग रहा था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है। लेकिन परिवार की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब सभी पहलुओं की जांच कर रही है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। यह घटना एक बार फिर घरेलू हिंसा और दहेज संबंधी दबाव की गंभीर समस्या को उजागर करती है। अनमोल जैसी कई महिलाएं छोटी-छोटी बातों और संपत्ति के लालच में अपनी जान गंवा रही हैं। परिवार और समाज को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए।
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