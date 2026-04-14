हरियाणा के फैसले से भड़का नोएडा में मजदूरों का गुस्सा, बिना लीडर सड़कों पर उतर गए लोग, 50 गाड़ियां फूंक दी गईं

रविवार को प्रशासन और मजदूर प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। मांगें मान ली गई थीं, लेकिन मजदूरों को इस बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई। नतीजा यह हुआ कि शांत आंदोलन बिना किसी लीडर के भड़क उठा। मजदूरों में गुस्सा बढ़ता गया। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि किसी ने मजदूरों को उकसाया था। वहीं, प्रशासन और मजदूरों के बीच संवाद का गैप भी बड़ी वजह माना जा रहा है। कोई साफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मजदूरों को लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसी गैप ने छोटे-से आंदोलन को हिंसक रूप दे दिया।