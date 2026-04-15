दोस्त की गोलियों से भूनकर बेरहमी से हत्या, बीच-बचाव में आया भाई भी जख्मी, गांव में तनाव, आरोपी फरार

पुलिस के मुताबिक, श्याम सुंदर का गांव के ही एक रिश्तेदार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान आरोपी ने तमंचा निकालकर श्याम सुंदर को गोली मार दी। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसका भाई भी हमले में जख्मी हो गया। घटना के बाद परिजन घायल श्याम सुंदर को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल भाई का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।