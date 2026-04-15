8.5 लाख फिंगरप्रिंट का डिजिटल शिकंजा, अब एक क्लिक पर होगी अपराधियों की पहचान

बरेली। अपराधियों की पहचान और मामलों के त्वरित खुलासे के लिए पुलिस ने टेक्नोलॉजी का बड़ा हथियार तैयार कर लिया है। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) के तहत प्रदेशभर में 8.5 लाख से ज्यादा अपराधियों के फिंगरप्रिंट का विशाल डाटा बैंक तैयार हो चुका है। इस अभियान में बरेली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है।