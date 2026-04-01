कॉल पर गंदी बातें, मिलने के बहाने बुलाकर हिंदू युवती से छेड़छाड़… फिर दरिंदगी की कोशिश, आरोपी फरार

जांच में सामने आया कि आरोपी को मोबाइल ठीक कराने के लिए युवती का नंबर एक दोस्त ने दिया था। युवती ने मदद के तौर पर बात कर ली, जिसके बाद आरोपी ने लगातार कॉल कर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। युवती अपने भाई और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कोतवाली पहुंची और आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।