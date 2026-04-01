बरेली में क्रिकेट-फुटबॉल का महाघमासान, कल से शुरु होंगे मुकाबले, 36 स्कूलों की टीमें आमने-सामने

क्रिकेट में 22 और फुटबॉल में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। क्रिकेट में कुल 21 मैच और फुटबॉल में 13 मुकाबले होंगे। क्रिकेट में रोज दो मैच सुबह 8 बजे और दोपहर 12 बजे जबकि फुटबॉल में शुरुआती दो दिन तीन-तीन मैच खेले जाएंगे। हर मुकाबला नॉकआउट की तरह रोमांचक होगा। क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज मुकुंद इंटरनेशनल और सेक्रेड हार्ट्स के बीच मुकाबले से होगा। वहीं फुटबॉल में एयर फोर्स स्कूल और जयपुरिया स्कूल आमने-सामने होंगे। पहले दिन से ही मैदान पर जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी।