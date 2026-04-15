छोटे वाहनों के लिए खुला सिटी स्टेशन रोड, दौड़ी जिंदगी, जल्द खुलेगा पूरा रोड, नहीं लगेगा जाम

पीडब्ल्यूडी ने फिलहाल इस मार्ग को प्रयोग के तौर पर केवल छोटे वाहनों के लिए खोला है। बाइक और ई-रिक्शा को अनुमति दी गई है, जबकि भारी वाहनों पर अभी रोक जारी है। इससे ट्रैफिक का दबाव नियंत्रित करने की रणनीति अपनाई गई है।प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता भगत सिंह ने बताया कि यह फैसला ट्रैफिक पुलिस से समन्वय के बाद लिया गया है। पहले ट्रायल के रूप में छोटे वाहनों को अनुमति दी गई है, ताकि यातायात की स्थिति का आकलन किया जा सके।