दिल्ली से पीछा करते-करते बरेली पहुंचा सनकी आशिक, युवती को तेजाब से जलाने की धमकी, सड़क पर रोककर छेड़खानी

आरोपी की हरकतों से तंग आकर युवती दो साल पहले परिवार के साथ बरेली लौट आई। लेकिन यहां आने के बाद भी आरोपी का आतंक खत्म नहीं हुआ। वह लगातार उसका पीछा करता रहा और अब बरेली में भी उसे परेशान करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी कई बार उसके घर पहुंचकर गाली-गलौज करता है। बीच सड़क पर रोककर छेड़खानी करता है और शादी न करने पर तेजाब से हमला करने व पूरे परिवार की हत्या की धमकी देता है। इससे पूरा परिवार दहशत में है।