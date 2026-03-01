टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत, धमेला वॉच टॉवर के पास मिला शव, पोस्टमॉर्टम से खुलेगा राज

मौत के सही कारणों की पुष्टि के लिए बाघ का पोस्टमॉर्टम बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) में कराया जाएगा। डीएफओ भरत कुमार डीके ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि बाघ की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। रविवार को प्रोजेक्ट टाइगर के नोडल अधिकारी भी मौके का दौरा करेंगे। पूरे मामले में वन्यजीव संरक्षण के सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और कैमरा ट्रैप फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।