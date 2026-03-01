होली से पहले रेलवे का बड़ा यू-टर्न… आज से इन गाड़ियों के बढ़े फेरे, दो दिन बाद पैसेंजर समेत पटरी पर दौड़ेंगी 38 ट्रेनें

तापमान चढ़ते ही ट्रेनों के एसी कोचों में सीटों के लिए होड़ लग गई है। एसी तृतीय और एसी द्वितीय श्रेणी की बुकिंग में करीब 40 फीसदी तक इजाफा दर्ज किया गया है। होली सप्ताह में कई गाड़ियों में लंबी वेटिंग और नो रूम की स्थिति बन गई है। स्लीपर कोच जहां सर्दियों में भरे रहते थे, वहीं अब एसी कोच यात्रियों की पहली पसंद बन चुके हैं। वहीं त्योहार के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों में महिला यात्रियों की संख्या बढ़ने को देखते हुए महिला स्क्वॉड की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। ज्यादा महिला आरक्षण वाली गाड़ियों की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि सफर के दौरान किसी तरह की असुविधा या शरारत की गुंजाइश न रहे।