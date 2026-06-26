UP: योगी के तंज पर संजय सिंह का पलटवार, बोले- केजरीवाल पर नहीं, राम मंदिर चंदा घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई करें

अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को विपक्ष पर निशाना साधने के बजाय मामले के वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन करने पहुंचे थे। उनके दौरे के बाद ही राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई केवल उन लोगों पर की गई है। जिनकी भूमिका मामूली बताई जा रही है। जबकि मामले के कथित बड़े जिम्मेदार लोगों को अब तक बचाया जा रहा है।