केरलम विधानसभा चुनाव में BJP का भगवा लहराने वाले गोपाकुमार कौन हैं? मिस्ड कॉल ड्राइव के जरिए पार्टी से जुड़े थे

चथन्नूर में BJP की जीत का एक और खास पहलू यह है कि पार्टी का इस चुनाव क्षेत्र में किसी भी स्थानीय निकाय पर नियंत्रण नहीं है। इस सीट पर 1.77 लाख मतदाताओं में करीब 45 फीसदी मतदाता एझवा समुदाय से आते हैं। इन मतदाताओं को पारंपरिक रूप से वामपंथियों का समर्थक माना जाता रहा है। वहीं करीब 27% मतदाता नायर समुदाय से हैं। इस क्षेत्र में एझवा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले SNDP योगम और NSS जैसे प्रभावशाली सामाजिक संगठनों की मजबूत पकड़ है।