NEET Paper Leak: एसओजी की पकड़ में 167 अभ्यर्थी, 65 लाख में हुआ था पेपर का सौदा, 40 लाख एडवांस देने का खुलासा

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पेपर उपलब्ध कराने के बदले गैंग ने जमवारामगढ़ निवासी कथित मास्टरमाइंड दिनेश बिंवाल से 80 लाख रुपए मांगे थे। बाद में 65 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और 40 लाख रुपए अग्रिम दिए गए। पुलिस गिरफ्त में आए दिनेश और उसके भाई मांगीलाल से पूछताछ में यह खुलासा हुआ। दोनों से मिली जानकारी के बाद जांच एजेंसियों को नेटवर्क के कई राज्यों तक फैले होने की आशंका है। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है।