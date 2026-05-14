Loan में Guarantor बनना आपको पड़ सकता है भारी, मुकदमें के साथ-साथ संपत्ति भी हो सकती है जब्त

सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि अगर आप किसी के बैंक लोन में गारंटर बनते हैं तो बैंक की नजर में आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना असली कर्जदार। जब लोन लेने वाला किस्त चुकाना बंद कर देता है या किस्त बाउंस करता है तो बैंक आपसे वसूली शुरू कर सकता है। Indian Contract Act, 1872 की धाराएं 126, 128, 133 और 139 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 318 और 319 भी ऐसे मामलों में लागू हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक में किसी लोन का गारंटर बनने से कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि जोखिम उठाना पड़ता है।